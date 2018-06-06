Тарпищев: Шараповой нужно матчей 10-15, чтобы заиграть

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянки Марии Шараповой от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 2:6, 1:6.

«Мугуруса очень выросла, она хорошо передвигалась и мощно подавала. Начало получилось очень неудачным для Маши, она просто не дала себе шанса выиграть. Три двойных в первом гейме, она отпустила соперницу, и Мугуруса почувствовала уверенность. Первые два-три гейма можно было играть на равных, а то и выигрывать.

Когда борьба не завязалась, Мугуруса стала играть чище, надёжнее и мощнее, и в таких условиях сложно зацепиться за игру. Шарапова продолжала неровно играть, мало подавала первую подачу, а во втором сете ни одну подачу не выиграла. Естественно, что с таким теннисом, как у Мугурусы, надо держать свою подачу. Это главные факторы поражения Марии – плохая подача и неудача в попытке навязать борьбу.

В целом на грунте Маша смотрелась нормально. Сейчас она будет уже высоко стоять и нормально сеяться. Поэтому дальше будет полегче. Ей нужно наиграться, чтобы появилась стабильности. У неё в первом матче было 6:1, потом 5-6 геймов провалила и снова начала играть нормально. Как только она уберёт эти скачки в своей игре, добавит психологической уверенности и надёжности, то и играть станет гораздо легче. Матчей 10-15 ей нужно, чтобы заиграть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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