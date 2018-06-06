Чакветадзе: это в первую очередь победа Мугурусы, а не поражение Шараповой

Бывшая пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе прокомментировала поражение Марии Шараповой от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 2:6, 1:6.



«Шансов на победу у Шараповой было не особенно много. Она выглядела медленнее Мугурусы, начиная с подачи и ударов на заднюю линию и заканчивая передвижениями по корту и видением площадки. Не помогла Маше и подача, а Гарбинье точно подавала и сыграла ну очень чисто. Такое редко бывает. Ей ещё будто было удобно играть с Машей: Шарапова бьёт сильно, а Мугуруса может ещё сильнее.

Ещё Маша не любит играть в такую погоду: корт медленный, вязкий, мяч тяжелее, чем обычно. Не знаю почему, но эта погода влияет на её передвижения. Возможно, из-за вязкости корта. Но я бы сказала, что это в первую очередь победа Мугурусы, а не поражение Шараповой. Она действительно блестяще сыграла.

С учётом того, как Шарапова играла до старта грунтового сезона, результат на грунте хороший. Шаг за шагом она продвигается вперёд: новый тренер, улучшения в игре, общая стабильность. Четвертьфинал – это неплохо. Кто ожидал, что она так много матчей сможет выиграть? Ещё и Серена свою лепту внесла, не выйдя на корт, хотя Мугуруса была в похожей ситуации, сыграв лишь два гейма. В общем и целом неплохой матч, хотя хотелось хотя бы борьбу увидеть, но Мугуруса оказалась слишком хороша.

Шараповой нужен был этот четвертьфинал, чтобы почувствовать вновь, каково организму выходить на вторую неделю и поймать уверенность. С другой стороны, Мугуруса сегодня разбила все мечты. Обидное поражение, слишком лёгкое. Да и по игре мы не видели борьбы. Но Маша справится», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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