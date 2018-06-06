Ватутин обыграл де Шеппера на старте челленджера в Польше

Россиянин Алексей Ватутин (8) стартовал с победы на турнире категории «челленджер», который проходит в Познани (Польша). В первом круге 25-летний уроженец Волгограда обыграл француза Кенни де Шеппера со счётом 6:2, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Россиянин выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету француза 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.



За выход в четвертьфинал соревнований в Польше Ватутин, являющийся действующим чемпионом, поспорит с победителем матча Йереми Ян (Германия, Q) – Камил Майрзак (Польша).