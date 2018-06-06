Шарапова: я не могла не упомянуть С. Уильямс в своей автобиографии

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала заявление американки Серены Уильямс, которая позволила себе раскритиковать автобиографическую книгу уроженки Нягани.



«Было бы странно не упомянуть в книге теннисистку, с которой мы соперничаем на протяжении длительного времени. Я провела множество матчей с Сереной, некоторых из них были для меня определяющими. Если бы я ничего не написала о Уильямс, это выглядело бы странно. Когда пишешь автобиографию, нет смысла публиковать ложную информацию», — приводит слова Шараповой пресс-служба «Ролан Гаррос».



Шарапова добралась до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе. В обновлённом рейтинге россиянка расположится на 23-м месте.

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