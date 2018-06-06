Жук обыграла Кучову на старте WTA-челленджера в Хорватии

Россиянка Софья Жук преодолела барьер первого круга на турнире категории «WTA-челленджер», который проходит в Боле (Хорватия). 18-летняя уроженка Москвы обыграла словачку Кристину Кучову со счётом 6:2, 6:3. Теннисистки, которые впервые встречались друг с другом, провели на корте 1 час 2 минуты.



За выход в четвертьфинал соревнований в Хорватии Жук, занимающая 151-е место в рейтинге WTA, поспорит с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Призовой фонд турнира, который завершится 10 июня, составляет $ 125 тыс.

Красота дня. Зачем нам канадка Бушар, когда есть Софья Жук из России? 18-летняя россиянка Софья Жук уверенно движется по сетке Индиан-Уэллса. Своими победами и очарованием она завоёвывает сердца болельщиков.