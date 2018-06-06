Мугуруса: в игре с Шараповой мне удалось взять инициативу в свои руки

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (3) прокомментировала уверенную победу над россиянкой Марией Шараповой (28) со счётом 6:2, 6:1 в четвертьфинале «Ролан Гаррос».



«Агрессивная манера – неотъемлемая часть моей игры. Когда вам противостоит теннисистка, действующая в схожем стиле, очень важно взять на себя инициативу и использовать каждый шанс, что мне и удалось сделать. Я сконцентрировалась на том, чтобы бороться за каждый розыгрыш, за каждый гейм.



Последний матч против Шараповой был очень давно, с тех пор много воды утекло. Мне показалось, что сегодня уровень моей мотивации был заметно выше, всё-таки это четвертьфинал турнира «Большого шлема». Я понимала, что меня ждёт напряжённый матч, поскольку мы давно не играли. Мария – сильная теннисистка. Я думала не столько о результате, сколько о том, чтобы сохранить свой уровень. Мне удалось осложнить задачу Шараповой во время каждого розыгрыша, это и предопределило итоговый результат», — цитирует Мугурусу официальный сайт «Ролан Гаррос».

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