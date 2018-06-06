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Шарапова: если оценивать грунтовый сезон, я сделала шаг в правильном направлении

Шарапова: если оценивать грунтовый сезон, я сделала шаг в правильном направлении
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Мария Шарапова (28) поделилась эмоциями после поражения от испанки Гарбинье Мугурусы (3) со счётом 2:6, 1:6 в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Трудно дать оценку одному турниру. Нужно делать выводы на основе предыдущих четырёх-пяти недель. Подходя к грунтовому сезону, я выбывала с турниров на стадии первого круга, проигрывая матчи, в которых хотела победить. На грунте мне удалось одержать несколько побед кряду. Думаю, я сделала шаг в правильном направлении, но это не относится к сегодняшнему матчу.

Ставлю перед собой высокие цели, поскольку на протяжении всей карьеры была на лидирующих позициях. Несколько месяцев назад я занимала 40-50-е места в рейтинге, сейчас ситуация несколько изменилась. Приятно наблюдать за собственным прогрессом, который является наградой за старания. Это нужно принять, это нужно ценить», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

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