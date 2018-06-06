Шарапова: если оценивать грунтовый сезон, я сделала шаг в правильном направлении

Россиянка Мария Шарапова (28) поделилась эмоциями после поражения от испанки Гарбинье Мугурусы (3) со счётом 2:6, 1:6 в четвертьфинале «Ролан Гаррос».



«Трудно дать оценку одному турниру. Нужно делать выводы на основе предыдущих четырёх-пяти недель. Подходя к грунтовому сезону, я выбывала с турниров на стадии первого круга, проигрывая матчи, в которых хотела победить. На грунте мне удалось одержать несколько побед кряду. Думаю, я сделала шаг в правильном направлении, но это не относится к сегодняшнему матчу.



Ставлю перед собой высокие цели, поскольку на протяжении всей карьеры была на лидирующих позициях. Несколько месяцев назад я занимала 40-50-е места в рейтинге, сейчас ситуация несколько изменилась. Приятно наблюдать за собственным прогрессом, который является наградой за старания. Это нужно принять, это нужно ценить», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

Чакветадзе: это в первую очередь победа Мугурусы, а не поражение Шараповой

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».