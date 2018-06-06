Халеп: смогла переломить ход игры с Кербер за счёт смены тактики

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) прокомментировала победу над немкой Анжеликой Кербер (12) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2 в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.



«Матчи с Кербер всегда получаются не самыми простыми. Эти встречи продолжаются почти по три часа, поэтому перед игрой я готовлюсь к подобному раскладу. Я не собиралась сдаваться, несмотря на поражение в первом сете. К сожалению, в начале поединка мне не удалось воспользоваться собственными возможностями. Проиграв сет, я изменила тактику, что и стало ключом к итоговому успеху», — приводит слова Халеп официальный сайт «Ролан Гаррос».



Следующей соперницей Халеп будет испанка Гарбинье Мугуруса (3), обыгравшая россиянку Марию Шарапову (28).

Шарапова vs Мугуруса. Битва двух чемпионок. Матчи 11-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова поспорит за полуфинал «Ролан Гаррос» с Мугурусой. Надаль сыграет с Шварцманом, Халеп — с Кербер, а Чилич — с дель Потро.