7 июня на «Ролан Гаррос» пройдёт пресс-конференция Сёдерлинга

В четверг, 7 июня, в пресс-центре арены Филиппа Шатрье на «Ролан Гаррос» состоится пресс-конференция двукратного финалиста соревнований, бывшей четвёртой ракетки мира шведа Робина Сёдерлинга.

33-летний уроженец Тибру в 2009 году обыграл в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции испанца Рафаэля Надаля, а затем дошёл до финала, где уступил швейцарцу Роджеру Федереру. Годом позже Робин вновь стал финалистом грунтового турнира «Большого шлема», проиграв в решающем матче Надалю.

В середине 2011 года Сёдерлинг взял паузу в выступлениях из-за мононуклеоза и с тех в официальных матчах участия не принимал. В декабре 2015-го он объявил о завершении карьеры.