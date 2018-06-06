Халеп: Мугуруса всегда играет в свой теннис, какой бы ни была соперница

Румынка Симона Халеп (1) поделилась ожиданиями от полуфинального матча «Ролан Гаррос» с испанкой Гарбинье Мугурусой (3). В четвертьфинале первая ракетка мира обыграла немку Анжелику Кербер (12) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2.



«Конечно, матч с Мугурусой получится иным, нежели с Кербер. Впрочем, мне также придётся вести напряжённую борьбу за каждое очко. Испанка всегда старается играть в свой теннис, независимо от того, кто располагается на другой половине корта. Я должна заставить соперницу почувствовать дискомфорт, а для этого необходимо продемонстрировать свою игру и быть психологически устойчивой», — цитирует румынку официальный сайт «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале Мугуруса обыграла россиянку Марию Шарапову со счётом 6:2, 6:1.

Шарапова vs Мугуруса. Битва двух чемпионок. Матчи 11-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова поспорит за полуфинал «Ролан Гаррос» с Мугурусой. Надаль сыграет с Шварцманом, Халеп — с Кербер, а Чилич — с дель Потро.