7 июня в Париже будет доигран четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и представителем Аргентины Диего Шварцманом (11). Накануне встреча была остановлена во втором сете из-за дождя. Диего выиграл первую партию со счётом 6:4. Во второй впереди Рафаэль — 5:3.

Поединок будет возобновлён в 13:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 10-кратный победитель «Ролан Гаррос» — 5-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Шварцман на «Ролан Гаррос».



Победитель этого поединка за выход в финал «Ролан Гаррос» поспорит либо с хорватом Марином Чиличем (3), либо с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (5).

Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос» Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.