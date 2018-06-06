Надаль проиграл сет на «Ролан Гаррос» впервые с 2015 года

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) проиграл стартовый сет со счётом 4:6 в матче с аргентинцем Диего Шварцманом (11) в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос».



Уроженец Манакора проиграл сет на Открытом чемпионате Франции впервые с 2015 года. Тогда Надаль уступил на стадии четвертьфинала сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 3:6, 1:6, после чего выиграл на «Ролан Гаррос» 38 сетов кряду.



Поединок Надаль – Шварцман будет доигран 7 июня. Встреча была перенесена из дождя, после того как испанец повёл во втором сете со счётом 5:3.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».