Виландер: Федерер обязан выступать на всех крупнейших турнирах

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швед Матс Виландер оценил отсутствие 36-летнего швейцарца Роджера Федерера на «Ролан Гаррос».



«Роджер принял решение пропустить «Ролан Гаррос» и сделал это сознательно. Я был бы рад увидеть Федерера в Париже, даже если бы он проиграл в первом круге. Теннисные болельщики заслуживают того, чтобы видеть швейцарца на всех турнирах «Большого шлема». Если бы у меня была возможность, я бы посоветовал Федереру приехать в Париж, чтобы почувствовать любовь фанатов. Я люблю Роджера, но он должен играть на всех крупнейших турнирах, поскольку это его обязанность», — сказал Виландер в интервью Daily Express.

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».