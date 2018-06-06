Шарапова: мне нужен отдых, но ментально я готова к травяному сезону

Россиянка Мария Шарапова (28) поделилась эмоциями после поражения от испанки Гарбинье Мугурусы (3) со счётом 2:6, 1:6 в четвертьфинале «Ролан Гаррос».



«Рассуждая о прогрессе, вспоминаю предыдущие недели, в ходе которых мой организм оказался в состоянии справляться с затяжными матчами, проходившими один за другим. Грунтовые турниры в Мадриде и Риме считаются едва ли не самыми сложными с точки зрения календаря, поэтому я очень рада, что прошла такое испытание и при этом чувствовала себя хорошо. Мой организм нуждается в передышке, но ментально я готова к травяному сезону», — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.

Жёсткая посадка. Шарапову разгромили в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Шарапова взяла три гейма у Мугурусы, но поднимется на 23-е место, Халеп и Мугуруса определят 1-ю ракетку, Веснина и Макарова — лучшие.