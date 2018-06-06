Санторо: Джокович правильно отреагировал на поражение от Чеккинато

Французский теннисист Фабрис Санторо, завершивший карьеру в 2010 году, поделился мнением о поражении серба Новака Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос».



«После поражения от Чеккинато Новак был очень зол. На мой взгляд, это отличная новость. В начале года после проигрышей серб был не таким грустным, как после вылета с «Ролан Гаррос». Когда вы хотите стать лучшим в мире, то просто обязаны ненавидеть поражения. Реакция Джоковича после матча с Чеккинанто – абсолютно нормальное явление», — цитирует Санторо Tennis World USA.

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