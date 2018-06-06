Кирьос: я принял разумное решение, когда снялся с «Ролан Гаррос»

Австралийский теннисист Ник Кирьос сказал, что ему трудно далось решение о снятии с «Ролан Гаррос». В первом круге он должен был сыграть с соотечественником – Бернардом Томичем.



«Решение о пропуске «Ролан Гаррос» далось мне нелегко. Увидев сетку, понял, что у меня есть шанс добиться неплохого результата, но мне не хотелось рисковать здоровьем. На мой взгляд, я принял разумное решение. Врачи сказали, что это был умный ход», — цитирует Кирьоса Tennis World USA.



23-летний теннисист не выходил на корт в официальных матчах с середины апреля.

Талантливый бузотёр. Скандалист Ник Кирьос воюет со всем миром В Майами Ник Кирьос в очередной раз вмешался в чужие разборки. Его собственные матчи тоже часто получаются скандальными.