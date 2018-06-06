Петчи: сейчас Джокович выглядит лучше, чем на старте сезона

Бывший британский теннисист Марк Петчи, ныне работающий на телевидении, отметил прогресс сербского теннисиста Новака Джоковича.



«По правде говоря, на этом этапе Новак выглядит лучше, нежели на старте сезона. Можно заметить, что серб видоизменил подачу, и это сразу принесло плоды. На мой взгляд, сейчас Джокович демонстрирует приличный теннис», — сказал Петчи в интервью ITV.



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