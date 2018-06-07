7 июня в Париже состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют румынка Симона Халеп (1) и представительница Испании Гарбинье Мугуруса (3). Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 24-летняя уроженка Каракаса — 3-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Мугуруса на «Ролан Гаррос».



Победительница этого поединка в финале «Ролан Гаррос» сыграет с одной из представительниц США — либо с Мэдисон Кис (13), либо со Слоан Стивенс (10).

Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос» Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.