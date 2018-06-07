Мугуруса: не считаю себя фаворитом матча с Халеп

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (3) поделилась ожиданиями от предстоящего матча с румынкой Симоной Халеп (1) в рамках полуфинала Открытого чемпионата Франции.



«Я не чувствую себя фаворитом предстоящего матча. В этом сезоне Халеп играет лучше меня. Ей нравится грунтовое покрытие, ей нравится «Ролан Гаррос». Результаты румынки говорят сами за себя. Нас ждёт отличный матч, к которому я подхожу предельно мотивированной», — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.



Победитель матча получит не только путёвку в финал турнира «Большого шлема», но и звание первой ракетки мира. В четвертьфинале Мугуруса разгромила россиянку Марию Шарапову со счётом 6:2, 6:1.

Жёсткая посадка. Шарапову разгромили в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Шарапова взяла три гейма у Мугурусы, но поднимется на 23-е место, Халеп и Мугуруса определят 1-ю ракетку, Веснина и Макарова — лучшие.