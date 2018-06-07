Долгополов снялся с турнира в Хертогенбосхе

Украинский теннисист Александр Долгополов принял решение пропустить турнир в Хертогенбосхе (Нидерланды), сообщает Tennis World USA.



29-летний теннисист пропустил почти три месяца после Открытого чемпионата Австралии. Он вернулся на корт в апреле, уступив в первом круге на турнире в Марракеше. Чуть позже украинец проиграл в стартовом матче на соревнованиях в Риме, после чего снялся с «Ролан Гаррос».



Долгополов дебютировал на турнире в Хертогенбосхе в прошлом сезоне. Он уступил во втором круге канадцу Вашеку Поспишилу. Ранее стало известно, что соревнования в Нидерландах пропустит британец Энди Маррей.

Маррей снялся с турнира в Хертогенбосхе