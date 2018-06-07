Эдмунд: очень рад, что в первом круге Уимблдона не придётся играть с Федерером

Британец Кайл Эдмунд, занимающий 17-е место в рейтинге ATP, попадёт в число сеяных теннисистов на Уимблдон.



«Конечно, очень здорово оказаться в числе сеяных теннисистов. Это позволит избежать в первом круге встречи с лучшими спортсменами. Я очень рад, что в стартовом поединке не буду играть с Роджером Федерером. Как бы там ни было, в первом круге может попасться серьёзный соперник, не получивший посев», — цитирует Эдмунда Tennis World USA.



В прошлом сезоне Эдмунд завершил выступление в одиночном разряде на Уимблдоне во втором круге.

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