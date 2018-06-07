Мугуруса: мне кажется, первая строчка рейтинга — это не так важно

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от предстоящего матча с румынкой Симоной Халеп в рамках полуфинала Открытого чемпионата Франции. Победительница этой встречи 11 июня станет первой ракеткой мира.

«Мне кажется, первая строчка рейтинга — это не так важно. Об этом всё время говорят с прошлого года, поэтому я особого внимания борьбе за лидерство на придаю. Раньше я считала это очень важным. Я боролась за это каждую неделю и в итоге стала первой. Здорово, что на кону вновь первая строчка, но каждую неделю появляется новый шанс. Вот и всё», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.

Жёсткая посадка. Шарапову разгромили в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Шарапова взяла три гейма у Мугурусы, но поднимется на 23-е место, Халеп и Мугуруса определят 1-ю ракетку, Веснина и Макарова — лучшие.