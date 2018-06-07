Стивенс: просила о совместной тренировке с Надалем, но получила отказ

Американка Слоан Стивенс выразила желание провести тренировку с испанцем Рафаэлем Надалем, но получила отказ. На соревнованиях в Риме с первой ракеткой мира удалось попрактиковаться россиянке Марии Шараповой.



«Я интересовалась по поводу совместной тренировки, но тренер Рафы Фрэнсис Ройг сказал, что для этого мне нужно выиграть ещё один турнир.



Я говорю ему: «Но я выиграла US Open...». Ройг отвечает: «Этого недостаточно, ведь это Надаль. Ты можешь добиться большего».



Однажды я обойду Шарапову и сыграю с Федерером на траве. Уже скоро я попрошу его потренироваться», – цитирует Стивенс World Tennis USA.



В полуфинале Открытого чемпионата Франции Слоан Стивенс (10) сыграет со своей соотечественницей Мэдисон Кис (13).

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