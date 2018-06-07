Халеп: я бы хотела забыть первые четыре гейма матча с Кербер

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над немкой Анжеликой Кербер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2



«Главным в этом матче был психологический аспект. Конечно, физическая готовность также имела значение, но в первую очередь я была сильнее психологически. Я бы хотела забыть первые четыре гейма. Я играла не так, как хотела. В начале матча я торопилась и хотела сделать слишком много. Мне было нелегко, потому что отскок мяча здесь очень низкий, поэтому у тебя не так много шансов быстро завершить розыгрыш.

После проигрыша первого сета я думала лишь о том, что смогла вернуться в игру со счёта 0:4. Казалось, что я нашла свой ритм. Я понимала, как нужно было играть дальше. Мне сразу удалось сделать брейк, и это придало уверенности. Я чувствовала, что игра в моих руках. Нужно было лишь сохранять спокойствие и продолжать в том же духе. Это доказывает, что я обладаю достаточным терпением и внутренней силой, чтобы быть спокойной и играть именно так, как нужно. Чтобы победить Кербер, нужно показать высочайший уровень игры", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Жёсткая посадка. Шарапову разгромили в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Шарапова взяла три гейма у Мугурусы, но поднимется на 23-е место, Халеп и Мугуруса определят 1-ю ракетку, Веснина и Макарова — лучшие.