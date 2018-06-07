Халеп: если покажу свою игру, то буду довольна вне зависимости от результата

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от полуфинального матча «Ролан Гаррос» с испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Гарбинье со всеми соперницами старается играть в быстрый теннис. Она великолепная теннисистка. Мугуруса уже побеждала здесь, так что меня ждёт большое испытание. Но никакого давления я не испытываю. Я хорошо играю на этом турнире. С каждым матчем действую всё лучше. У меня были сильные соперницы и теперь ждёт ещё одна.

У меня нет никаких ожиданий. Я просто хочу сыграть в свой теннис. Сыграть так, как в четвертьфинале, как каждый день. Если мне это удастся, то я буду довольна вне зависимости от результата", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Жёсткая посадка. Шарапову разгромили в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Шарапова взяла три гейма у Мугурусы, но поднимется на 23-е место, Халеп и Мугуруса определят 1-ю ракетку, Веснина и Макарова — лучшие.