Бердых и Мартерер получили «уайлд-кард» в Штутгарт

Чех Томаш Бердых и немец Максимильян Мартерер получили от организаторов травяных соревнований в Штутгарте «уайлд-кард». Лучшим результатом Бердыха на немецком турнире стал выход в 1/2 финала в 2006-м – тогда матчи проходили ещё на грунте и Томаш уступил испанцу Давиду Ферреру. Мартерер в Штутгарте не выигрывал вообще – дважды немец уступал уже в первом своём матче.



Действующим чемпионом турнира категории ATP-250 является испанец Фелисиано Лопес. Больше всего титулов у его соотечественника Рафаэля Надаля – 3.

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