Макинрой: Маррею будет очень тяжело вернуться на свой прежний уровень

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил возможности британца Энди Маррея после годичной паузы, связанной с травмой тазобедренного сустава.



«Невозможно совершенно точно предсказать, чего сможет добиться Маррей на траве. Прошёл год с его последних официальных матчей и это очень долгий период. Я никогда не говорил, что он может вернуться на свой лучший уровень, но это будет однозначно очень тяжело.



Все по-разному возвращаются после повреждений. Есть пример Федерера, который выигрывает турнир за турниром, а есть – Новака Джоковича, который пока не похож на себя прежнего.



Маррей будет играть, потому что любит теннис. У меня тоже были проблемы с тазобедренным суставом и я отлично знаю, какие проблемы доставляет это повреждение», – цитирует Макинроя Reuters.



Свой последний официальный матч Маррей провёл на Уимблдоне-2017. В четвертьфинале соревнований он уступил американцу Сэму Куэрри.



Маррей: я уже близок к полному восстановлению, планирую сыграть на Уимблдоне