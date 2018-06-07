Вавринка, Рублёв и Циципас сыграют в Санкт-Петербурге

Состав участников St.Petersburg Open пополнился тремя именами. Свой приезд подтвердил швейцарец Стэн Вавринка, грек Стефанос Циципас и первая ракетка России Андрей Рублёв. Вавринка не впервые приезжает на российские соревнования – в 2016-м он играл в финальном матче, где уступил немцу Александру Звереву.



Ранее в заявку турнира попали прошлогодние финалисты босниец Дамир Джумхур и итальянец Фабио Фоньини, австриец Доминик Тим и канадец Денис Шаповалов.



Открытый чемпионат Санкт-Петербурга пройдёт на стадионе «СИБУР АРЕНА» с 16 по 23 сентября. Наибольшее количество титулов добыли Марат Сафин, Энди Маррей и Томас Юханссон – по 2.

Тим вошёл в состав участников турнира в Санкт-Петербурге