Саймон: мои поздравления Макаровой и Весниной с особенным моментом в их карьере

Исполнительный директор WTA Стив Саймон поздравил россиянок Елену Веснину и Екатерину Макарову, которые 11 июня станут первыми ракетками мира в парном разряде.
«Екатерина и Елена заслужили стать первыми ракетками мира в парном разряде благодаря упорному труду и преданности игре. Мои поздравления Екатерине и Елене с этим особенным моментом в их карьере», — приводит слова Саймона официальный сайт тура.
Ранее единственной представительницей России в списке первых ракеток мира в паре была Анна Курникова.
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