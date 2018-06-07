Саймон: мои поздравления Макаровой и Весниной с особенным моментом в их карьере

Исполнительный директор WTA Стив Саймон поздравил россиянок Елену Веснину и Екатерину Макарову, которые 11 июня станут первыми ракетками мира в парном разряде.

«Екатерина и Елена заслужили стать первыми ракетками мира в парном разряде благодаря упорному труду и преданности игре. Мои поздравления Екатерине и Елене с этим особенным моментом в их карьере», — приводит слова Саймона официальный сайт тура.

Ранее единственной представительницей России в списке первых ракеток мира в паре была Анна Курникова.

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