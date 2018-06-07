Муратоглу: удар с форхенда у Чеккинато мощнее, чем у Надаля

Тренер 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу оценил игру итальянца Марко Чеккинато, который встретится с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Итальянец — большой специалист по игре на грунте. Из 44 матчей, проведённых им в этом сезоне, 40 пришлись на грунтовое покрытие. У него мощный удар с форхенда, благодаря которому он контролирует ход розыгрышей. Он посылает мяч со скоростью 129 км/ч, так что его удар с форхенда мощнее, чем у Надаля. Но он не просто мощный, но также очень точный. 35% мячей после его ударов с форхенда опускаются в метре от задней линии», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

Тим: не думаю, что Чеккинато мог бы дойти до полуфинала ТБШ на другом покрытии