Ферреро: Надаль может играть ещё три-четыре года на самом высоком уровне

Экс-первая ракетка мира испанец Хуан Карлос Ферреро прокомментировал игровое состояние Рафаэля Надаля и спрогнозировал период, на протяжении которого он может продолжать выступления на самом высоком уровне.



«Рафа справедливо считает, что может победить любого соперника, ведь он полностью готов и физически, и ментально. Он вернулся более уверенным, и теперь он действительно стал лучше, чем был раньше. Не знаю, сколько лет он ещё сможет продолжать на таком же уровне, ведь мы не знаем, что может случиться. Всё будет напрямую зависеть от его физического состояния – если он будет готов на сто процентов, как сейчас, он сможет играть ещё три-четыре года.



Если у Надаля начнётся регресс, он вполне может задуматься о завершении карьеры, но сейчас у него не должно быть и мыслей об этом», – передаёт слова Ферреро World Tennis USA со ссылкой на Sport Klub.

В 13:00 по московскому времени Рафаэль Надаль выйдет на центральный корт Парижа для продолжения матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» против Диего Шварцмана. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию поединка.