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Крофт: я никогда не видела Джоковича таким

Крофт: я никогда не видела Джоковича таким
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт призналась, что была удивлена состоянием серба Новака Джоковича, который в четвертьфинале «Ролан Гаррос» проиграл итальянцу Марко Чеккинато.

«Было очень необычно видеть Новака таким. Да, раньше он тоже проигрывал матчи и хотел сразу прийти на пресс-конференцию, чтобы поскорее всё это закончить. Но обычно он обдумывал свои ответы и точно подбирал слова. При этом он говорил очень честно. Но после этого поражения казалось, что он убит горем. Он в буквальном смысле не мог отвечать на вопросы и не хотел это делать. Новак на все вопросы давал односложные ответы. Я никогда не видела его таким. Надеюсь, он всё обдумает, оценит своё состояние, и мы увидим его на траве», — цитирует Крофт Tennis World USA.

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