Чеккинато: Сафин – мой кумир

Главная сенсация «Ролан Гаррос»—2018 итальянец Марко Чеккинато встретился с экс-первой ракеткой мира россиянином Маратом Сафиным и заявил, что тот является его кумиром.



«Встреча с Маратом – особенный момент для меня. Сафин давно является для меня кумиром, поэтому пообщаться с ним — для меня нечто невероятное», – цитирует Чеккинато пресс-служба турнира.



В полуфинальном поединке Открытого чемпионата Франции 25-летний итальянец встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Сафин выступает в Париже на Турнире легенд «Ролан Гаррос». В паре с Евгением Кафельниковым россиянин уже добыл первую победу над дуэтом французов Арно Клеман / Николя Эскюде.