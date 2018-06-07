Сафин: Чеккинато продемонстрировал мощь воина Римской империи

Экс-первая ракетка мира россиянин Марат Сафин прокомментировал игру итальянца Марко Чеккинато, который сенсационно обыграл Новака Джоковича и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.



«Матч с Новаком был первым, когда я видел игру Чеккинато. Это было впечатляюще. Я думал, что во второй партии он сломается, но Марко продемонстрировал мощь воина Римской империи. Мне действительно очень понравилось, и, я считаю, он доставит проблемы Тиму в полуфинале. Они имеют схожие стили игры. Различие в том, что Доминик похож на австрийскую машину, тогда как в играх итальянских теннисистов всегда присутствует бардак», – цитирует Сафина официальный сайт турнира.



25-летний Чеккинато, ранее никогда не побеждавший на турнирах «Большого шлема», вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос», где сыграет против седьмой ракетки соревнований австрийца Доминика Тима.



Сафин выступает в Париже на Турнире легенд «Ролан Гаррос». В паре с Евгением Кафельниковым россиянин уже добыл первую победу над дуэтом французов Арно Клеман / Николя Эскюде.