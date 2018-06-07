Сёдерлинг: Федерер и Надаль оба хотят уйти, выиграв больше, чем главный соперник

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая четвёртая ракетка мира швед Робин Сёдерлинг, в декабре 2015 года объявивший о завершении карьеры, поделился впечатлениями от многолетнего противостояния швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Федерер и Надаль отличаются от всех. Оба, особенно Рафа, практически всю карьеру страдают из-за травм, но всегда возвращаются. Думаю, сейчас они оба поступают очень умно. Они стараются тщательно подходить к составлению графика своих выступлений и играют не на многих турнирах. Благодаря этому у них есть шанс выступать как можно дольше. Это удивительно. А больше всего меня поражает то, что они до сих пор голодны до побед. Они выиграли всё, и не один раз, но всё ещё жаждут побеждать.

Думаю, их соперничество помогли им обоим. Это одна из причин, по которой Роджер всё ещё выступает. Он думает: «Если я сейчас или в ближайшее время завершу карьеру, а Рафа продолжит играть, то может побить ряд моих рекордов». Думаю, она оба хотят уйти из тенниса, выиграв больше, чем главный соперник", — цитирует Сёдерлинга Daily Express.

7 июня на «Ролан Гаррос» пройдёт пресс-конференция Сёдерлинга