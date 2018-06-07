Кафельников и Сафин вышли в финал Турнира легенд на «Ролан Гаррос»

Российская пара Марат Сафин / Евгений Кафельников победили украино-шведский дуэт Андрей Медведев / Томас Энквист во втором раунде группового турнира Турнира легенд, проходящем в рамках Открытого чемпионата Франции, – 6:3, 3:6, 14:12.



Сафин и Кафельников выполнили 2 эйса, допустили 1 двойную ошибку и сумели реализовать 2 брейк-пойнта из 3 имевшихся. На счету их соперников 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 3. Подач навылет они не выполнили.



Россияне, ранее обыгравшие французов Арно Клемана и Николя Эскюде, заняли первое место в группе. Соревнования пройдут с 5 по 10 июня.

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