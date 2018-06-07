Павлюченкова приняла участие в игре «Шептуны»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в Париже (Франция) сыграла в игру «Шептуны», по правилам которой ей нужно было прочитать по губам словам, не слыша их из-за музыки в наушниках.

В частности, вместо слова «матчбол» уроженка Самары сказала «паспорт», а свою фамилию угадала сразу.

Видео доступно на «Чемпионате».

Анастасия Павлюченкова (30) не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях проиграв представительнице Австралии Саманте Стосур со счётом 2:6, 6:7 (1:7).