Донской заменит Феррера в основной сетке турнира в Штутгарте

Россиянин Евгений Донской получил возможность сыграть в основной сетке травяного Mercedes Cup из-за отказа от участия испанца Давида Феррера. Свой единственный матч в основной сетке турнира в Штутгарте Донской провёл в 2011 году. В первом круге того розыгрыша он уступил французу Бенуа Пэру.

Помимо Феррера от участия в соревнованиях отказался южнокореец Хён Чхун. Его место займёт представитель Узбекистана Денис Истомин.

Действующим чемпионом турнира категории ATP-250 является испанец Фелисиано Лопес. Больше всего титулов у его соотечественника Рафаэля Надаля – три. Ранее организаторы турнира предоставили чеху Томашу Бердыху и немцу Максимильяну Мартереру «уайлд-кард».