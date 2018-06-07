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Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно победив Шварцмана в доигровке

Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно победив Шварцмана в доигровке
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль уверенно разобрался с аргентинцем Диего Шварцманом (11) в доигровке перенесённого из-за дождя матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 4:6, 6:3, 6:2, 6:2. Вчера матч был приостановлен, а следом и перенесён, при счёте 4:6, 5:3 (30:15).

Матч продолжался 3 часа 47 минут. На счету Надаля 1 эйс, 3 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18. Шварцман выполнил 1 подачу навылет, 3 раза ошибся при выполнении подачи и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 20 имевшихся.

В полуфинале соревнований 10-кратный победитель «Ролан Гаррос» встретится с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, 3) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5).

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Ролан Гаррос (м) 2018. 1/4 финала
07 июня 2018 года, четверг. 13:00 МСК
Рафаэль
Надаль
Диего
Шварцман
4:6 6:3 6:2 6:2
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