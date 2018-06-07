Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно победив Шварцмана в доигровке

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль уверенно разобрался с аргентинцем Диего Шварцманом (11) в доигровке перенесённого из-за дождя матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 4:6, 6:3, 6:2, 6:2. Вчера матч был приостановлен, а следом и перенесён, при счёте 4:6, 5:3 (30:15).



Матч продолжался 3 часа 47 минут. На счету Надаля 1 эйс, 3 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18. Шварцман выполнил 1 подачу навылет, 3 раза ошибся при выполнении подачи и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 20 имевшихся.



В полуфинале соревнований 10-кратный победитель «Ролан Гаррос» встретится с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, 3) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5).

Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос» Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.