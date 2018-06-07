У бразильского теннисиста Суареса родилась дочь

У бразильского теннисиста Бруно Суареса родился второй ребёнок. Супруга теннисиста родила дочку, которую назвали Майя. Фотографию новорожденной девочки в «Инстаграме» в «Сториз» выложил сам Суарес.

Запись можно посмотреть в «Твиттере».

Майя – второй ребёнок в семье бразильского теннисиста. Пара также воспитывает трёхлетнего сына, которого зовут Ноа.

36-летнйи Суарес является победителем двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и победителем двух турниров «Большого шлема» в миксте. Также за свою карьеру он выиграл 27 турниров ATP в парном разряде.