Бертенс, Корне, Вихлянцева и Родина выступят на турнире в Гштааде

Стал известен состав участниц женского турнира WTA в Гштааде, который пройдёт с 16 по 22 июля. Своё участие подтвердили голландка Кики Бертенс, француженка Ализе Корне, американка Даниэль Коллинз, бельгийка Элисон Ван Эйтванк, шведка Юханна Ларссон, швейцарка Тимя Бачински, немка Карина Виттёфт и представительница Австралии Саманта Стосур.

Россию на соревнованиях в Гштааде представят Наталья Вихлянцева и Евгения Родина.

Действующей победительницей этих соревнований является представительница Нидерландов Кики Бертенс.