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Три немца стали обладателями «уайлд-кард» на турнир в Галле

Три немца стали обладателями «уайлд-кард» на турнир в Галле
Теннис / ATP

Организаторы соревнований Gerry Weber Open в Галле предоставили немцам Максимильяну Мартереру, Ян-Леннарду Штруффу и Флориану Майеру «уайлд-кард».

Лучшим результатом среди теннисистов, получивших специальные приглашения, обладает Флориан Майер. В 2016-м он сенсационно выиграл соревнования, обыграв в решающем матче своего соотечественника Александра Зверева.

Травяной турнир категории АТР500 продлится с 18 по 24 июня. Рекордсменом турнира по числу титулов является Роджер Федерер, выигрывавший его в одиночном разряде девять раз.

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