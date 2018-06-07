Три немца стали обладателями «уайлд-кард» на турнир в Галле

Организаторы соревнований Gerry Weber Open в Галле предоставили немцам Максимильяну Мартереру, Ян-Леннарду Штруффу и Флориану Майеру «уайлд-кард».



Лучшим результатом среди теннисистов, получивших специальные приглашения, обладает Флориан Майер. В 2016-м он сенсационно выиграл соревнования, обыграв в решающем матче своего соотечественника Александра Зверева.

Травяной турнир категории АТР500 продлится с 18 по 24 июня. Рекордсменом турнира по числу титулов является Роджер Федерер, выигрывавший его в одиночном разряде девять раз.