Тим: Джокович – легенда. Совсем скоро он вернётся на самую вершину

Австриец Доминик Тим прокомментировал последние выступления серба Новака Джоковича.



«Новак является настоящей легендой и одним из величайших игроков всех времён. Матч против него всегда является большим состязанием. Мне кажется, что он постепенно возвращается на свой уровень и уже совсем скоро вновь появится на самой вершине», – цитирует Тима World Tennis USA.



Экс-первая ракетка мира из Сербии сенсационно уступил в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции итальянцу Марко Чеккинато. После матча Джокович не исключил, что пропустит травяную часть сезона.

Джокович может пропустить травяную часть сезона