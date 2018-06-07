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Тим: Джокович – легенда. Совсем скоро он вернётся на самую вершину

Тим: Джокович – легенда. Совсем скоро он вернётся на самую вершину
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Австриец Доминик Тим прокомментировал последние выступления серба Новака Джоковича.

«Новак является настоящей легендой и одним из величайших игроков всех времён. Матч против него всегда является большим состязанием. Мне кажется, что он постепенно возвращается на свой уровень и уже совсем скоро вновь появится на самой вершине», – цитирует Тима World Tennis USA.

Экс-первая ракетка мира из Сербии сенсационно уступил в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции итальянцу Марко Чеккинато. После матча Джокович не исключил, что пропустит травяную часть сезона.

Джокович может пропустить травяную часть сезона
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