Гулагонг-Коули, Чань Латиша и Хингис посетили церемонию вручения наград ITF

В Париже (Франция) состоялось вручение наград Международной теннисной федерации. В частности, австралийка Ивонн Гулагонг-Коули стала обладательницей высшей награды, носящей имя Филиппа Шатрье. Она отмечена за вклад в теннис как во время игровой карьеры, так и после её завершения.

Также на торжественном ужине присутствовали представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша и швейцарка Мартина Хингис, отмеченные на выступление в паре. Представители Испании Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса посетить мероприятие не смогли, сообщает официальный сайт тура.

«Когда мне было восемь лет, я хотела сыграть с Хингис. Мне удалось сделать это, прежде чем мы стали играть в паре. В прошлом году мы завоевали несколько титулов вместе. Это был невероятный год для меня», — сказала Латиша.

«Латиша была очень сильной соперницей, когда играла в паре со своей сестрой. И вместо того, чтобы противостоять этим сестрам, я взяла одну из них себе в пару. Я знала, что она обладает мощью и чувством корта. Мы смогли сделать друг друга сильнее. Благодаря ей я поверила, что вновь могу выиграть крупные турниры», — отметила Хингис.

Гулагонг-Коули стала обладательницей награды имени Филиппа Шатрие, вручаемой ITF