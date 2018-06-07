Украинский теннисист Джавакян дисквалифицирован на 21 месяц за допинг

25-летний украинский теннисист Юрий Джавакян был дисквалифицирован на 21 месяц за нарушение антидопинговых правил (пункт 2.1), сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Отсчёт дисквалификации Джавакяна начался с 9 октября 2017 года, когда он сдал допинг-пробу во время турнира в Таиланде. Допинг-проба была изучена в отделении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Монреале (Канада). В пробе спортсмена был обнаружен запрещённый препарат метилгексанамин.

8 декабря антидопинговая комиссия ITF предъявила Джавакяну обвинение в нарушении правил приёма лекарственных препаратов, спортсмен признал свою вину. Дисквалификация теннисиста закончится 8 июля 2019 года. В настоящее время он занимает 825-е место в рейтинге ATP.