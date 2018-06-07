Надаль: я заиграл более агрессивно, и это изменило ход матча

Испанец Рафаэль Надаль (1) высказал своё мнение относительно того, как поменялся четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» после паузы, вызванной дождём. Вчера Рафаэль уступил Диего Шварцману (11) первую партию 4:6 и повёл во втором сете 5:3. Уже сегодня испанец дожал своего соперника с итоговым счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.



«Сегодня я заиграл в более агрессивный и интенсивный теннис, нежели вчера. На мой взгляд, благодаря этому матч изменился. Конечно, Диего – тяжёлый соперник, и каждый матч против него будет тяжёлым», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.



В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира встретится с представителем Аргентины Хуан-Мартином дель Потро (5).