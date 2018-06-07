Жук проиграла Соррибес-Тормо во втором круге WTA-челленджера в Хорватии

Россиянка Софья Жук завершила выступление в одиночном разряде на турнире категории «WTA-челленджер», который проходит в Боле (Хорватия). Во втором круге 18-летняя уроженка Москвы уступила испанской спортсменке Саре Соррибес-Тормо со счётом 4:6, 0:6.



Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Жук, занимающая 151-е место в рейтинге WTA, впервые в карьере встречалась с испанкой, которая располагается на 114-й строчке.



В четвертьфинале Соррибес-Тормо встретится с победительницей матча Виктория Томова (Болгария) – Сара Эррани (Италия, 4).

Красота дня. Зачем нам канадка Бушар, когда есть Софья Жук из России? 18-летняя россиянка Софья Жук уверенно движется по сетке Индиан-Уэллса. Своими победами и очарованием она завоёвывает сердца болельщиков.