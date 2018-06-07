Халеп гарантировала себе первое место в рейтинге WТА после «Ролан Гаррос»

Румынка Симона Халеп (1) в полуфинале «Ролан Гаррос» победила испанку Гарбинье Мугурусу (3) со счётом 6:1, 6:4. Этот успех гарантировал 26-летней уроженке Констанцы не только выход в финал соревнований, но и сохранение лидерства в рейтинге WТА от 11 июня. Напомним, что в следующий понедельник на вершине табели о рангах оказалась бы победительница этой встречи.

Халеп впервые возглавила женскую табель о рангах 9 октября 2017 года и пробыла в звании лучшей теннисистки мира до 8 января 2018-го. 26 февраля она вернула себе первое место, на котором располагается до сих пор. За первый титул на турнирах серии «Большого шлема» она поспорит с победительницей американского противостояния Мэдисон Кис — Слоан Стивенс.