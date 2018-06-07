Пачкалёва вышла в четвертьфинал юниорского «РГ» в парном разряде

Россиянка Таисия Пачкалёва вышла в четвертьфинал юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде. Во втором круге она вместе с американской Хлоэ Бек обыграла француженок Клару Бюрель и Ясмин Мансури со счётом 5:7, 6:4, [10:7].



Матч длился 1 час 25 минут. Пачкалёва и Бек обошлись без подач навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. На счету француженок 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.



В четвертьфинале Пачкалёва и Бек встретятся с американкой Кэти Макнэлли и польской теннисисткой Игой Святек.