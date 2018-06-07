Латиша и Додиг завоевали титул на «Ролан Гаррос» в миксте

Представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша и хорват Иван Додиг (2) стали победителями Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема», в миксте. В решающем матче они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича (1) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), [10:8].



Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. Победители выполнили 2 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету Дабровски и Павича 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

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